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  3. 10 Mayıs 2019 09:38

Berna Laçin: ''Senin ağzını silerim''

Son günlerde hakkında çıkan "çirkin iddialar" ile mücade eleden Berna Laçin, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel'in "Adaletinizin terazisini sileyim" sözlerine "Senin ağzını silerim" diye yanıt verdi.

Berna Laçin: ''Senin ağzını silerim''
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AK Parti’nin YSK Temsilcisi Recep Özel, Ekrem İmamoğlu’na destek paylaşımlarında bulunan ünlü isimlere yönelik olarak bir paylaşımda bulunmuş ve “Sanatınız da adamlığınız da yalan! Seçim yenilemeye verilen tepki adeta ’emir komuta zinciri’ gibi! Partiler kapatıldı, sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular! Şimdi Ekrem için sıraya girdiler! Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!” yazmış ve gündeme gelmişti. Özel’in hedef gösterdiği isimler sosyal medya hesaplarından bu laflarla ilgili paylaşımlarda bulunurken oyuncu Berna Laçin’den de dikkat çekici bir paylaşım geldi.

LAÇİN’DEN BENZER TEPKİ

Oyuncu Berna Laçin kendileri hakkında yapılan bu çıkışın haksız ve ağır olduğunu düşünerek tepkisini gösterirken Özel’in yaptığına benzer bir benzetme yaparak şunları söyledi:

Berna Laçin ''seks kasedi'' iddialarına yanıt verdiBerna Laçin ''seks kasedi'' iddialarına yanıt verdi

Demet Akalın ve Berna Laçin’den Mansur Yavaş’a teşekkürDemet Akalın ve Berna Laçin’den Mansur Yavaş’a teşekkür

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