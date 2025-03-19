Berna Laçin'den olay olacak diploma çıkışı: ''Şartlar eşitlendi!''

Ünlü oyuncu Berna Laçin bugün gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması için dün akşam alınan "iptal kararı" için sosyal medyadan "şartlar eşitlendi'' dedi.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirdi.

Bu kararın yankıları devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Berna Laçin yaşananların ardından kendini tutamadı ve sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşımlar da bulundu.

İşte Berna Laçin'in o paylaşımları:

"Doğum belgesini iptal edin vatandaşlığını da alın olmayacak böyle"

"Bak öyle milyon lira ödeyip boşa para harcamayın üniversitelere, bugün var yarın yok."

"Şartlar eşitlendi. İyi olan kazansın"

"İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisansı da var"