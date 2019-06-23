Berna Laçin'i yıkan haber

Özel Notre-Dame de Sion Lisesi öğrencisi Ayşe Lale Alkış, kemik kanseriyle olan savaşını kaybetti. Anne Meryem Alkış, kızına ‘Lalemm’ diye yazdığı duygusal ölüm ilanıyla veda etti. Oyuncu Berna Laçin de kızı Ada’nın okul arkadaşı olan Lale’ye Instagram sayfasında yazdığı mesajla veda etti.

BERNA LAÇİN’DEN DUYGULANDIRAN MESAJ

Berna Laçin, kızı ve hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ayşe Lale Alkış ile çekilen fotoğrafı şu notla paylaştı: “‘Nerelerdesin, gündem yanıyor yoksun ortalarda’ diyen çok olmuş. Tarifsiz kederler içinde bir yangının tam ortasındayım günlerdir. Gündemdeki yangın ne ki! Dün kızımın 17 yaşındaki okul arkadaşını, lisemizin en narin çiçeği Lale’mizi toprağa verdik.