Berrak Tüzünataç, Berk Suyabatmaz'a Burcu Esmersoy'u unutturdu

Aralarında aşk dedikoduları çıkan Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz, Miami'da bir sergiye katıldı. Kısa bir tatil yapan çiçeği burnunda sevgililer, şehrin turistlik yerlerini de geziyor.

İş insanı, kendisinin ve sevgilisinin keyif yaparken çektiği bir fotoğrafı, Instagram’dan paylaştı.Sunucu Burcu Esmersoy ile iş adamı Berk Suyabatmaz, sürpriz bir şekilde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı.

Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzüntaç 2013'te aşk yaşamaya başlayıp kısa sürede ayrılmışlardı.

Berk Suyabatmaz geçen günlerde 'Yeni bir ilişki mi? Aklımı kaybetmedim' açıklamasında bulunmuştu.

İşte Berk Suyabatmaz'ın paylaştığı fotoğraf (üstte)...