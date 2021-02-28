Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor?

Sosyal medyada ortaya atılan Berrak Tüzüataç ile Uraz Kaygılaroğlu'nun aşk yaşadıkları iddiası ortalığı karıştırdı. İkilinin birlikteliklerini sadece yakın çevrelerine söylediği konuşuluyor.

Uraz Kaygılaroğl'nun kısa bir süre önce menajer Gamze Okutucu ile aşk yaşadığı da öne sürüldü. Ünlü oyuncu gazetecilerin konu hakkındaki sorularına, "Yok be ağabey, gözünü seveyim" yanıtını vererek, aşk haberlerini yalanlamıştı.