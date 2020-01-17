  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 17 Ocak 2020 14:14

Berrak Tüzünataç'a evde çıplak dolaşıyor iddialarına yanıt verdi

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, komşularının kendisi için "evde perdeler açık çırılçıplak dolaşıyor" dediklerine yönelik iddialara canlı yayında yanıt verdi.

Berrak Tüzünataç'a evde çıplak dolaşıyor iddialarına yanıt verdi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Hem hikâyesini yazdığı hem de başrolünü üstlendiği “Biz Böyleyiz” filmiyle seyirci karşısına çıkan Berrak Tüzünataç, YouTube’da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu.

Hakkında merak edilenleri anlatan oyuncu, evinde çıplak dolaştığı ve perdeleri hiç kapatmadığı için komşularının rahatsız olduğu haberlerine yanıt verdi:

“Röntgenci, ayıp değil mi? Sana ne! Velev ki geziyorum, içeri bakanda değil mi sorun? Ki öyle bir hobim yok. Nüdist bir durumum yok.” İbrahim Selim’in “Kendini ne kadar güzel buluyorsun?” sorusuna “10 üzerinden 8 derim” yanıtını veren Tüzünataç, “Hiç estetiğin var mı?” diye sorulunca da göğüslerini göstererek “İki tane var. Bana kadar. Karınca kararınca” dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
canlı yayın , çıplak , berrak tüzünataç , evde çıplak dolaşıyor , perdeler açık
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM