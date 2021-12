Best Model of The World'ün kazanan isimleri belli oldu

34.Best Model of The World, Dünyanın En İyi Mankeni Yarışması bu sene 11 Aralık Cumartesi akşamı Kumburgaz Marin Princess Otel’de gerçekleşti.

Normalde 41 ülkenin katılımıyla gerçekleşen dünyanın en eski uluslararası güzellik yarışmasını düzenleyen Erkan Özerman, “35 ülkenin yarışmacıları ülkelerinden gelirken, maalesef covid19 testleri pozitif çıktığı için uçağa alınamayan 6 ülkenin mankeni katılamadılar. Fakat 35 ülkenin mankeni katıldı. Türkiye’deki manken ajanslarının aracılığıyla, kendi ülkelerinde casting yapılarak seçilen modellerin müracaatlarında resmi evrakları ve pasaportları yine ajansları tarafından onaylanmıştır. Bu resmi evrakları ve pasaportlarının fotokopileri Best Model Organizasyon Komitesi’ne ibraz edilmiş ve mankenlerin yarışmaya katılımları sağlanmış ve Ankara yabancılar daire başkanlığı’na iletilmiştir.” dedi.

Evo Holding yönetim kurulu başkanı ve jüri olan Evren Yaşlak ise şu ifadeleri kullandı; “35 ülkenin önde gelen birinci mankenlerinin katıldığı ve gerçekten uluslararası bir güzellik yarışması olup, tüm dünyanın ödül aldığı katılımcıların sabaha kadar etkinlik alanında kaldığı son yılların en keyifli etkinliklerinden birisi oldu ve bununla birlikte bizlerde holdingimiz olarak, böylesine muazzam bir etkinliğin içerisinde jüri olarak bulunmanın mutluluğu içerisindeyiz.”



Etkinlikte, Kadın uluslararası üne sahip Albenia (Walone Fashion Group) ve Azerbaycan (Femina) tasarımcıların kıyafetleriyle, erkek yarışmacılar Türkiye markası Torres kreasyonuyla, Argento mayolarıyla (Türk markası) yarıştılar. Muhteşem gala gecesini Ece Gürsel, Robert Bams ve Gökay Kalaycıoğlu sundular. Yarışmanın koreografisini Asil Çağıl, akış yönetmenligini Ayla Kaymak gercekleştirdi. Yarışmada Nil Burak, Ece Gürsel, İshak Akbay ve Gürcistanlı rap star Madlena sahneye çıktı. Tüm yarışmacıların saçlarını Black&White Cadde, makyajlarını ise Banu Saadet Make Up Team yaptı. Yarışmada Nil Burak, Ece Gürsel, İshak Akbay ve Gürcistanlı rap star Madlena sahne aldı.



Jüride Kurucu Başkan Erkan Özerman ile birlikte, jüri komiseri Güngör Bayrak, Evren Yaşlak, Erdoğan Sezgin, Cenk Kökan, Arjuna Senahayake, Gizem Durmuşoglu, Murat Zengin, Valon Osmani, Ekaterine Mgaloblishhuili, Nil Burak, İnci Pars, Melisa İmrak, Elnur Mirzaliyev, Muammer Kapucuoğlu, Almila Nur Özerman, İshak Akbay, Duygu Yazıcı, İlker Uzunalan, Benel Osmani, Zarnishan Babayeva ve Ferdi Gülyüz vardı.

34. kez gerçekleşen dünyanın en iyi mankeni yarışmasında

Birinciler, erkeklerde Lübnan-Nader Alayan, Kadınlarda Azerbaycan Aydan Yeşildağ, ikinciler erkeklerde Türkiye-Oğuzhan Bolat, kadınlarda Belarus- Marta Piasliak, üçüncüler erkeklerde Fransa-Leo P.J. Colin kadınlarda Türkiye-Oğulşat Gagşalova secildi. Best Photomodel erkeklerde İran Abdolah Askari, kadınlarda İtalya Belinda Cerink, Best Grace Georgia - Nini Grozelishvili, Best Gentleman Morocco- Sauly Ennajar El Kouz seçildi.