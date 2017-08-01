ABD rahatsız oldu ! Türkiye'ye S-400 mesajı
ABD rahatsız oldu ! Türkiye'ye S-400 mesajı
Tarihin en büyük güneş tutulması için geri sayım başladı
Tarihin en büyük güneş tutulması için geri sayım başladı
Game of Thrones'un senaryosu internete sızdı; dikkat spoiler içerir !
Game of Thrones'un senaryosu internete sızdı; dikkat spoiler içerir !
3 milyon gence iş kapısı açılacak
3 milyon gence iş kapısı açılacak
Kritik dava bugün ! Üst düzey güvenlik önlemleri alındı
Kritik dava bugün ! Üst düzey güvenlik önlemleri alındı
Ünlü mimar Selim Yuhay'a eski eş şoku
Ünlü mimar Selim Yuhay'a eski eş şoku
Akdeniz'de iki deprem birden ! Saniyeler içinde...
Akdeniz'de iki deprem birden ! Saniyeler içinde...
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 01 Ağustos 2017 08:42

Beyazıt Öztürk'ten 2,5 milyon TL'lik kaçış

Ünlü şovmen Beyaz, şehir hayatından kaçarak Ayazağa'da doğa ile iç içe bir projeden ev aldı.

Beyazıt Öztürk'ten 2,5 milyon TL'lik kaçış
A+ A-

İki yıl önce yurt dışına kaçan Can Ateş’in Bebek’teki evini satın alan Beyazıt Öztürk, şehir hayatı ve trafikten sıkıldı. Gözlerden uzak olmak isteyen şovmenin bir süre önce Ayazağa’da etrafı ormanla çevrili alan içinde bulunan bir projeden daire satın aldığı öğrenildi. 

Magazin basını ve ünlü simaların buluşma noktası olan Bebek’in keşmekeşinden sıkıldığı için böyle bir karar aldığı konuşulan şovmen, bir süre önce yeni evine taşındı. Doğayla iç içe ve gözlerden uzak bir hayat sürmek isteyen Öztürk’ün eve 2.5 milyon TL ödediği iddia edildi. 

Milliyet

site , ayazağ , şehir hayatı , beyazıt öztürk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM