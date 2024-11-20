Beyazıt Öztürk'ten hayranlarına müjde

Beyazıt Öztürk, yıllar önce ekranlara veda eden Beyaz Show'un yeniden ekranlara döneceğine dair iddiaları doğruladı.

Yıllar önce ekranlara veda eden cuma gecelerine damga vuran Beyaz Show'un geri döneceğine dair haberler sosyal medyada sık sık konuşuluyordu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylarda Beyaz Show'un yeniden başlayacağına dair açıklamalar yapması herkesi heyecanlandırmıştı. Aylardır ise herhangi bir duyuru yapılmadı.

Beyazıt Öztürk ise konuyla ilgili 'Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi' ifadelerini kullanmıştı.

Trafikte 2. Sayfa muhabirlerine yakalanan Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'la ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı. "Beyaz Show geri dönüyor mu?" sorusuna ünlü sunucu "Bir daha yakalarsan kesin cevabını vereceğim. Çok özledim." yanıtını verdi.