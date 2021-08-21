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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan haber var

Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta'dan haber var

57 yaşındaki ünlü oyuncu Mesut Akusta, önceki gün Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Akusta'nın bugün uyandırılacağı öğrenildi.

Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu. Oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Bugün uyandırılacak

“Eşim Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti, çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin.” Mesut Akusta’nın yakın çevresinden alınan bilgilere göre oyuncu, bugün uyandırılacak. Ameliyatı başarılı geçen Akusta’nın tedbir amaçlı hastanede uyutulduğu öğrenildi.

Etiketler mesut akusta beyin kanaması
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