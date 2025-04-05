Beyin kanaması geçiren Necip Naşit Özcan'ın sağlık durumu açıklandı

Geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirdiği için hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Necip Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Son olarak Yargı dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterini canlandıran usta oyuncu Naşit Özcan, geçtiğimiz haftalarda geçirdiği beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

68 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “Sevgili dostlar, Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi. Şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe ama bilinci yerinde… Maalesef ziyaret yok…” ifadelerine yer verilmişti.

Özcan'ın sağlık durumuna ilişkin hayat arkadaşı Elif Hanım'dan yeni bir açıklama geldi. Elif Hanım, sanatçının durumunun tedavisinin devam ettiğini olduğunu belirterek, sevenlerine bilgi verdi.

Elif Hanım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba herkese. Naşit'in durumu stabil, bilinci genelde açık, beyin kanamasının vücutta oluşturduğu hasarların tedavisi sürüyor. Uzun bir süreç olacak, hala yoğun bakımda, maalesef ziyaretçi kabul edilmiyor. Arayan, soran herkesi iletmeye çalışıyorum. Geri dönüş yapamadığım dostların anlayışına sığınıyorum."