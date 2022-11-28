  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Beyonce ödülleri sildi süpürdü

Beyonce ödülleri sildi süpürdü

Beyonce ödülleri sildi süpürdü
Güncelleme:

Siyahilerin yaptığı müzikte en iyi çalışmaların değerlendirildiği Soul Train Ödülleri’nde Beyonce üç ödüle layık görüldü.

Her yıl siyahilerin yaptığı müzikte en iyi çalışmaların değerlendirildiği Soul Train Ödülleri’ne bu yıl Beyonce damga vurdu. En son ‘Renaissance’ (Rönesans) adıyla çıkardığı album ve büyük bir çıkış yakaladığı ‘Break My Soul’ şarkısıyla hafızalara kazınan Amerikalı şarkıcı, Soul Train gecesinden üç ödülle ayrıldı.

Las Vegas’taki Orleans Arena’da düzenlenen ödül töreninde Beyonce’ye ‘Renaissance’ ile Yılın Albümü, ‘Break My Soul’ ile Yılın Şarkısı, Ronald Isley & The Isley Brothers ile yaptığı düet olan ‘Make Me Say It Again, Girl’ ile En İyi İşbirliği ödülleri verildi.

Müzik dergisi Billboard, art arda bir kadın şarkıcının beşinci kez yılın albümü kazandığına dikkat çekti. Ödülün önceki sahipleri H.E.R, Lizzo, Summer Walker, Jazmine Sullivan’dı.

Soul Train Ödülleri’nde Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) düeti ‘Smokin Out the Window’’a Yılın Klibi, Tems’e Yılın Yeni Sanatçısı, Jazmine Sullivan’a En İyi R&B/Soul Kadın Şarkıcısı, Chris Brown’a En İyi R&B/Soul Erkek Şarkıcısı ödülleri verildi.

 

Etiketler beyonce soul train ödül
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Huylu huyundan vazgeçmedi: Adliyede polisin çantasını çaldılar!
AK Parti ve MHP'den başörtüsü düzenlemesini erteleme
Milyonlarca çalışana 1.000 TL yardım Resmi Gazete'de
EYT taslağı ortaya çıktı! Yaş sınırı olmayacak
Dolar, Euro ve altın ''nerede kalmıştık'' dedi
Meteoroloji'den sel, fırtına ve sağanak yağış uyarısı
İsmail Balaban ve İlayda Şeker'den ikinci düğün! Paralar havada uçuştu
Dünya şokta! Baba Vanga'nın bir kehaneti daha gerçek oldu
60'ına merdiven dayayan Hülya Avşar cesur dekoltesiyle gençlere taş çıkardı
SGK duyurdu: Maaşlar artık böyle hesaplanacak!