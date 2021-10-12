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Bilge Öztürk-Daren Gerede aşkına anneden onay!

Bilge Öztürk-Daren Gerede aşkına anneden onay!

Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya, megastar Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk (43) ile aşk yaşamaya başladı. Yaş farkı eleştirilerine tepki gösteren Bennu Gerede, ''Neden bir erkek çok daha yaşlıysa bir kadından ve birliktelerse bu gayet normal ama kadın yaşça büyükse erkekten bu bir skandaldır?'' dedi.

Tarkan'ın eski sevgilisi avukat Bilge Öztürk (43), fotoğrafçı-yazar Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya (21) ile aşk yaşadığını ilan etti.

Yılın büyük bir bölümünü Muğla Akyaka’da açtığı kite surf okulunda geçiren Bilge Öztürk, Formula 1 yarışları için İstanbul’daydı. Aşk hayatından bahseden Öztürk, ‘Üç aydır Daren Gerede ile birlikteyim. Mutluyuz’ açıklamasını yaptı.

Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya aşkı kısa sürede çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları aradaki 22 yaş farkını gündeme getirdi. Mutlu çifte en büyük destek Daren Gerede Erkaya’nın annesi Bennu Gerede’den geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıkla yapan Bennu Gerede, ‘Birkaç günden beri yerel talk show sunucuları benimle iletişime geçti ve aslında gayet normal olan bir şeyi büyük bir olaya dönüştürmüş durumdalar. Aşk. Aşkın en saf, en büyülü hali. İki güzel insan arasındaki rızaya dayalı aşk. Onu bu kadar sansasyonel yapan tek şey, yaş farkının olmasıdır. Bu gerçekten önemli mi, sonunda sadece bir beden değil miyiz? Ruhu olan bir beden! Vücudumuz sadece bir araçtır ve başka bir şey değildir. Sonsuza dek yaşayan ruhlarımız. Neden bir erkek, çok daha yaşlıysa bir kadından ve birliktelerse bu gayet normal ama kadın yaşça büyükse erkekten bu bir skandaldır? Bu sana nasıl bir anlam ifade ediyor.? Yolları kesişen ve birlikte büyülü bir yolculuk yaşayan iki güzel ruhu kutsuyorum. Sizi seviyorum’ ifadelerini kullandı.

Tarkan'ın eski aşkı Bilge Öztürk, ünlü ismin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyorTarkan'ın eski aşkı Bilge Öztürk, ünlü ismin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyorMagazin

 

Etiketler bennu gerede daren gerede bilge öztürk
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