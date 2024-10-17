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Bir anda fenomen olan ''Amin Reis'' Gizem'in yüzüne ne olduğu ortaya çıktı

Bir anda fenomen olan ''Amin Reis'' Gizem'in yüzüne ne olduğu ortaya çıktı
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Erkek arkadaşını kameraya alıp, sosyal medyaya yüklediği ve "amin" dediği anlarla bir anda sosyal fenomeni haline dönüşen, hatta adı "amin reis"e çıkan fenomen Gizem Yıldız'ın son yaptırdığı estetik operasyonda yüzünün yandığı ortaya çıkmıştı. Ünlü fenomen "bilerek yaptırdım, yanık değil leke" dedi.

Erkek arkadaşıyla çektiği videoda "Amin amin" sözüyle ünlenen ve kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan Gizem Yıldız Karakale, bir dizi estetik operasyonla bambaşka bir görünüşe kavuştu. Burun ameliyatı ve dudak dolgusu yaptıran ve estetiklerine devam eden fenomen Yıldız'ın estetik yaptırmak isterken yüzünü yaktığı iddiasıyla gündeme geldi.

 Gizem Yıldız Karakale, sosyal medya hesabında yayınladığı videolarda yüzünün yandığı haberleri yalanladı. İsteyerek böyle bir işlem yaptırdığını söyleyen Yıldız, "Cildime bir işlem yaptırdım ve bunun cildime iyi geleceğini biliyorum. Şu an böyle korkunç gözükebilir ama acısı yok. Gözüktüğü gibi değil. Şu an işlemin etkisinde olduğum için cildim böyle. Kısa sürede toparlayacak. Ağır ilaç kullanmak istemiyorum o yüzden böyle bir bakım yaptırdım. Çok güvendiğim birisine yaptırdım. Bu benim isteyerek yaptırdığım işlem. Sivas'ta işlem yaptırıp yüzümün yandığı olay değil bu. Sadece leke kalmıştı." dedi.

 "İşlem taze olduğu için bu kadar kötü gözüküyor." diyen fenomen Yıldız, "Önce kabuk bağlayacak sonrasında dökülecek. Alttan yeni deri çıkacak. Cildim bütün sivilceleri kusacak ve sonra bebek gibi bir cildim olacak." açıklamasını yaptı.

Etiketler amin reis fenomen gizem amin amin amin
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