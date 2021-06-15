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Bir çıplak, bir giyinik... Bu sefer kıyafetleriyle güneşlendi

Bir çıplak, bir giyinik... Bu sefer kıyafetleriyle güneşlendi

Önceki gün Nil Karaibrahimgil'in teknesinde herkesin gözü önünde mayosunu değiştirirken yakalanan Sinan Çetin, bu sefer pantolon ve tişörtle güneşlenirken görüntülendi.

Başarılı şarkıcı Nil Karaibrahimgil, tatil sezonunu ailesiyle Bodrum'da açtı. Karaibrahimgil, önceki gün teknesinde arkadaşı Sinan Çetin ve eşini ağırladı. Tatilde rahatlığın dozunu kaçıran Çetin, bir ara herkesin içinde soyunarak mayosunu değiştirdi.

Sinan Çetin arkadaşlarının gözü önünde çırılçıplak soyunduSinan Çetin arkadaşlarının gözü önünde çırılçıplak soyunduMagazin

KIYAFETLERİYLE GÜNEŞLENDİ
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, yine Bodrum'da objektiflere takılan yönetmen bu sefer de plajda güneşlenmeyi tercih etti. Çetin, bu sefer siyah pantolonu, siyah tişörtü ve ayakkabılarıyla şezlongta güneşlendi. Sinan Çetin'i tanıyan vatandaşlar ise yönetmeni büyük bir şaşkınlıkla izledi.

Milliyet

Etiketler sinan çetin çıplak mayo tekne güneşlenme
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