Bir değerimizi daha yitirdik... Ünlü oyuncuyu kaybettik...

Ünlü oyuncu Nusret Çetinel yaşamını yitirdi. Nusret Çetinel, Bizim Evin Halleri dizisindeki Şadan karakteri ve yaptığı birçok seslendirme çalışması ile akıllarda yer etmişti

Oyuncular Sendikası, resmi Twitter hesabında "Meslektaşımız Nusret Çetinel hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." açıklamasını yayınladı.

NUSRET ÇETİNEL'İN HAYATI

Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Konservatuvara girdiği yıldan itibaren özel ve devlet tiyatrolarında oynadı. 2011 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1976'dan itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalıştı.

Rafadan Tayfa, Pembe Panterin Dönüşü, Polis Akademisi, Police Story, Tanrının Zırhı, Jetgiller, Cehennem Melekleri 2, Yıldız Savaşları Bölüm 2 gibi projelerde seslendirme yapan Nusret Çetinel Ayrıca; Eyvah Babam, Bizim Evin Halleri, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Yağmurdan Sonra, Yeşeren Düşler, Hakkını Helal Et, Nazlı Yarim, Tek Türkiye, Son Ağa, Unutma Beni, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Hür Adam Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, Patron Mutlu Son İstiyor, Sevda Kuşun Kanadında ve İsimsizler gibi yapımlarda rol almıştır. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Hikmet karakterine hayat vermişti.

Nusret Çetinel'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Aşk Ağlatır (Hikmet) (TV Dizisi)

2018 – Kardeşim İçin Der’a (Şeyh Ahmet) (Sinema Filmi)

2018 – İstanbullu Gelin (Kuyumcu) (TV Dizisi)

2017 – İsimsizler (Yunus Ağa) (TV Dizisi)

2017 – Rafadan Tayfa Dehliz Macerası (Sinema Filmi)

2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Mehmet) (TV Dizisi)

2015 – Rafadan Tayfa (TV Dizisi)

2015 – Küçük Prens (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2015 – Git Başımdan (Reyhan’ın Babası) (Sinema Filmi)

2014 – Patron Mutlu Son İstiyor (İzzet) (Sinema Filmi)

2014 – Düşler ve Umutlar (TV Dizisi)

2012 – Cehennem Melekleri 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2011 – İzmir Çetesi (Kazım) (TV Dizisi)

2011 – İnsan Aldandı (Ekrem Bircan) (TV Dizisi)

2011 – Seni Bana Yazmışlar (Muhteşem) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Lala Kasım Paşa) (TV Dizisi)

2011 – Bir Ömür Yetmez (TV Dizisi)

2011 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (TV Dizisi)

2010 – Tek Türkiye (Reşit Ağa) (TV Dizisi)

2010 – Samanyolu (Namık Baba) (TV Dizisi)

2010 – Hür Adam (Mahkeme Reisi) (Sinema Filmi)

2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Yalçın) (TV Dizisi)

2008 – İyilik Kervanı (Okul Müdürü) (TV Dizisi)

2008-2014 – Unutma Beni (TV Dizisi)

2008 – Son Ağa (Erdal) (TV Dizisi)

2008 – Bizim Evin Halleri (Şadan) (TV Dizisi)

2007 – Çılgın Motorcular (Peter Fonda Seslendirmesi) Sinema Filmi)

2007 – Nazlı Yarim (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (Komise Asım) (TV Dizisi)

2006 – Yeşeren Düşler (Haşmet) (TV Dizisi)

2006 – Yağmurdan Sonra (Mithat) (TV Dizisi)

2004-2007 – Büyük Buluşma (Hamdi) (TV Dizisi)

2002 – Yıldız Savaşları: Bölüm 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2000 – Bizim Evin Halleri (Şadan Ulusoy) (TV Dizisi)

1998 – Eyvah Babam (Savcı) (TV Dizisi)

1997 – Eltiler (TV Dizisi)

1993 – Cezalandırıcı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1990 – Jetgiller (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1987 – Tanrının Zırhı (Ken Boyle Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 – Police Story (Bill Tung Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 – Polis Akademisi (Donovan Scott Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1976 – Pembe Panterin Dönüşü (Peter Arne Seslendirmesi) (Sinema Filmi)