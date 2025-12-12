Bir dizi daha başlamadan bitti: Bu iptal edilen 4'üncü yapım

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Televizyon ekranlarında yeni yılda yayınlanacağı duyurulan dizilerdeki iptal kararlarına bir yenisi daha eklendi...

NGM'nin Atv için hazırladığı yapımda Ekin Koç ve İlayda Alişan'ın adının geçtiği 'Serseri Aşıklar' dizisi ve O3 Medya'nın yine Atv'ye sunduğu "Hayatın Benim" dizisinin cast'ı henüz belli olmadan projenin rafa kalktığı öğrenilmişti.

Daha sonra Gold Film'in Now Tv için hazırladığı 'Ülker Abla' dizisinin de iptal edildiği öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D için çekilmesi planlanan Süreç Film imzalı Haysiyet dizisi de hem artan maliyetler, hem de hazırlık süreci ve oyuncu kadrosuyla ilgili hazırlık sürecine daha çok zaman ayırmak için daha başlamadan Eylül ayına ertelendi.

Dizi için Berker Güven'le görüşülüyordu. Senaryo ve hikâyesi Mustafa Becit imzası taşıyan dizide modern bir Yaprak Dökümü hikâyesi… "Haysiyet" projesi, Mehmet ve Simay karakterlerinin aşk hikâyesi üzerinden ekrana taşınması planlanıyor.

 

 

 

birsenaltuntas.com

