Bir dizi daha ekranlara veda ediyor!

TRT'nin Muğla'da çekilen komedi dizisi final yapıyor. Staff Film imzalı dizi 135. bölümde ekrana veda edecek. 4 sezondur ekranda olan dizinin son olarak yayın günü değişmişti.

Kalk Gidelim dizisinin konusu nedir?

Mustafa Ali anne-babasının gelin adayı Meryem’i gözü yaşlı ardında bırakarak genç yaşında İstanbul’a gelmiş ve çok zengin olmuştur. Mustafa Ali ailesinin karşı koymasına rağmen İstanbullu sosyetik bir güzelle evlenmiştir. Mustafa Ali işlerini fabrika kuracak kadar büyütüp zenginlik yolunda emin adımlarla yürürken ailesini ve doğup büyüdüğü köyünü ihmal etmiş bir türlü memleketine gidecek zaman ayıramamıştır. Köydeki ailesi Mustafa Ali’nin hayırsızlığından yakına dursunlar, yıllar bir çırpıda geçmiş çocuklar büyürken Mustafa Ali’nin şirketi de büyümüş zirveye çıkmıştır fakat yanlış kararlar Mustafa Ali’nin iflasını getirmiştir. Mustafa Ali çaresizliğin yol açtığı mecburiyetle, tatile gidiyoruz bahanesiyle ailesini topladığı gibi köyün yolunu tutar.



Çiftlik halkı Mustafa Ali’nin ansızın gelişine anlam veremez. Hacı Hüseyin, oğlunun köye dönmesine içten içe sevinse de kardeşi Seyfettin babası ile aynı fikirde değildir. Mustafa Ali yıllar önce, arkasına bile bakmadan gitmiştir evden. Bunca yıl babasına Seyfettin hizmet etmiştir. Ona gore Mustafa Ali’nin malda mülkü hakkı yoktur. Mustafa Ali her ne kadar gururuna yedirip “yıllar sonra iflas edip köye beş kuruşssuz döndü” denmesin diye battığnı saklamaya çalışsa da iflas haberi çiftliğe bomba gibi düşer. Meryem şimdi köyün Hanım ağasıdır ve Mustafa Ali’nin Meryem’den çekeceği vardır.

Zaman geçtikçe Mustafa Ali, karısı Nurcan ve çocukları, başta burada asla yaşanmaz dedikleri köyü sevmeye ve alışmaya başlayacaklardır. Dede ve babaanne sevgisinin sıcaklığını doğayla iç içe olmanın huzurunu tadacaklar, birlikte emek vererek sürdükleri toprağın filizlendiğini görecekler, sevginin ve dostluğun parayla satın alınamayacağını yaşayarak öğreneceklerdir.

Kalk Gidelim dizisi oyuncuları kimdir?

Seyfettin Dal – Ufuk Özkan

Mustafa Ali Dal – Erkan Sever

Nurcan Dal – Ayça Varlıer

Sevda Dal – Mehtap Bayri

Mümine Dal – Yıldız Kültür

Hacı Hüseyin Dal – Beyazıt Gülercan

Muhtar Sefer Zeytin – Emin Gürsoy

Hatice Dal – Nalan Okçuoğlu

Yahya Bodur Sadık – Kerim Yağcı

Meryem Kütük – Aslı Omağ

Badegül Kütük – İlayda Aydın

Canberk Dal – Onur Seyit Yaran

Duru Dal – Ece Aydemir

Veli Demir – Andrey Stan

Halim Dal – Alican Okumuş

Samim Dal – Can Kıran

Ercan – Hayrettin Karaoğuz