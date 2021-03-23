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  3. Bir dizi daha reyting kurbanı! Ekrana veda ediyor

Bir dizi daha reyting kurbanı! Ekrana veda ediyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisi final kararı aldı. Dizinin sezon sonunda ekrana veda edeceği iddia edildi.

Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın başrollerde yer aldığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinden kötü haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hekimoğlu dizisi, mayıs sonunda ekrana veda edecek.

REYTİNGLERE YENİLDİ
Hekimoğlu dizisi geçen hafta ekrana gelen son bölümüyle, total grubu reytinglerde ilk 10 yapım arasında yer alamamıştı. Dizi AB grubunda ise 9. sırada yer almıştı.

YABANCI DİZİDEN UYARLANMIŞTI
Hekimoğlu dizisi dünya çapında üne kavuşan ve ülkemizde de hayran kitlesi bulunan House M.D. dizisinden uyarlandı. Türkiye uyarlamasında Dr. House'u Timuçin Esen canlandırıyor.

Etiketler hekimoğlu final kanal d
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