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Bir doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Bir doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İzmir'de görevli doktor Ali Sayın, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Dr. Ali Sayan'ın koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaştı.

Meslektaşları Sayan'a anında müdahale ederken, 62 yaşındaki Sayan, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İZMİR TABİP ODASI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Sayan'ın vefatın ardından bir açıklama yayımlayan İzmir Tabip Odası, "İzmir SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Sayan'ı Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler doktor izmir tabip
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