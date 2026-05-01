Bir döneme damga vuran sanatçı Tülay Özer hayatını kaybetti

1970'li yıllara damgasını vuran sanatçı Tülay Özer, 79 yaşında hayatını kaybetti. Zerrin Özer'in ablası olan sanatçı, 'Büklüm Büklüm' ve 'İkimiz Bir Fidanız' şarkılarıyla tanıyordu.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Tülay Özer, 79 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Özer'in vefat haberini radyo programcısı Hakan Eren duyurdu.

Eren, "Sabah kötü haber almak... Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ne çok konser yaptık, ne anılarımız geride kaldı" ifadelerini kullandı.

'Büklüm Büklüm', 'İkimiz Bir Fidanız', 'Kalbime Sana Vermiştim' ve 'Niye Çattın Kaşlarını' gibi bugün hâlâ dillerden düşmeyen birçok eseri müzik dünyasına kazandıran Tülay Özer, döneminin en ikonik yorumcularından biriydi.

Ünlü sanatçı Zerrin Özer'in de ablası olan Tülay Özer, sadece sesiyle değil, zarafeti ve sahne duruşuyla da 70'li yıllara damgasını vurmuştu.