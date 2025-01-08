Bir günlük kazancı inanılmaz: Ferdi Tayfur'un telif gelirleri ortaya çıktı

79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un bıraktığı miras ağızları açık bırakırken, telif haklarından elde ettiği gelir ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur, 2 Ocak günü çoklu organ yetmezliği ve akciğer ödemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

79 yaşında aramızdan ayrılan ünlü sanatçının cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Acı kaybın ardından Tayfur'un serveti ve gelirleri de dikkat çekti.

Ferdi Tayfur’un gayrimenkul serveti gündem oldu. Tayfur'un Adana'da 50, İstanbul'da ise 30 daire ve 6 villanın dışında birçok inşaat projesine de sahip olduğu belirtiliyor. Mülklerin büyüklüğü, duyanları şaşkına çevirirken, Tayfur’un servetiyle ilgili iddialar arasında çocuklarının miras paylaşımı konusunda tartışmalar yaşandığı da öne sürüldü.

GELİRİ MİRASÇILARINA KALACAK

Tayfur'un mirasının en dikkat çekici bölümü ise telif haklarından elde ettiği gelir oldu.

Sabah'tan Ömer Karahan’ın haberine göre, Ferdi Tayfur’un dijital platformlarda en çok dinlenen sanatçılardan biri olduğu ve şarkılarından yıllık olarak 23 milyon TL değerinde bir telif geliri elde ettiği açıklandı.

Ayrıca, yapımcı kimliğiyle sahip olduğu diğer şarkıların telif haklarından da yıllık 12 milyon TL’nin üzerinde gelir sağladığı ifade edildi.

GÜNLÜK 100 BİN TL GELİR

Bu durumda, Tayfur’un yıllık toplam telif hakları geliri 35 milyon TL'yi bulurken, aylık gelirinin ise 3 milyon TL’yi aştığı belirtiliyor. Buna göre Tayfur, günlük 100 bin TL'lik bir gelir elde ediyordu. Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından, bu gelirlerin kanuni mirasçılarına devredileceği öne sürüldü.

'ÇOCUKLARIM YAPMADI' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda bir programda Tayfur, eserleri üzerinden elde edilecek gelirle ilgili olarak, "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım" açıklamasında bulunmuştu.

Sabah Gazetesi