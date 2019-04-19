Podyuma çıktığı bir defilede kalçasını göstererek olay yaratan Haticeile ünlü şarkıcıyı podyuma çıkaran modacı Muammer Ketenci, günlerce süren polemik yaşamıştı. İkilinin, önceki gün iş projesi için Nişantaşı’nda görüntülenmesi şaşkınlık yarattı.

Milliyet Gazetesi'nden Özay Şendir'in, "Gülmek Hakları Sonuna Kadar" başlıklı yazısı şöyle:

"Biri podyumda kalçasını değil, poposunu açtı aslında. Diğeri, “Hiç haberim yoktu, çok kızdım” dedi. Birlikte bol bol haber oldular. Sonra biri dedi ki, “Haberi vardı, yalan söylüyor.”

Diğeri cevap verdi: “Gerçekten haberim yoktu, asıl o yalan söylüyor.”

Yine bol bol haber oldular. Biri, diğerini sosyal medyada takip etmekten vazgeçtiğini söyledi, diğeri “Asıl ben seni takibi bıraktım” karşılığını verdi. Biri, “Bak yine yalan söylüyorsun” falan dedi, yine ve tekrar haber oldular. Her neyse Hatice ve Muammer Ketenci buluşmuşlar, Nişantaşı’nda bir yerde oturmuşlar vs. Bir iş projesi konuşmuşlarmış falan da acaba aralarında “Bir skandal, bir kavga, amma prim yaptık ve ikimiz de kazandık” diye gülüşmüşler midir? Bence hakları fazlasıyla, kimsenin kızmaya hakkı yok."

Köşe yazısının tamamı için tıklayınız