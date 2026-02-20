  1. Anasayfa
  3. Bir sosyal medya fenomeni daha tutuklandı! İfadesindeki ''bipolar'' detayı dikkat çekti

Sosyal medyadaki bir canlı yayında Sünnilere yönelik sözleri tepki toplayan fenomen D.D., "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı. Adliyeye sevk edilen D.D.'nin savunmasında "Bipolar hastasıyım, alkolün etkisindeydim." dediği öğrenildi.

Sosyal medyada gerçekleştirdiği canlı yayında kullandığı ifadeler nedeniyle büyük tepki toplayan D.D. hakkında yürütülen soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan D.D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Mizah Yapmak İstemiştik"

D.D.’in mahkemedeki ifadesinde, olayın bir "misafirlik" ziyareti sırasında başladığını iddia etti. Bir hafta önce tanıştığı Hamza Ç. isimli kişinin evine geldiğini ve birlikte yayın açtıklarını anlatan D.D., sürecin kontrolünden çıktığını savundu.

Hastalık ve Alkol Savunması

Savunmasında bipolar bozukluk hastası olduğunu vurgulayan D.D., şu ifadeleri kullandı:

"Ben bipolar hastasıyım, normalde alkol almamam ve ilaçlarımı düzenli kullanmam gerekiyor. O akşam yayın sırasında alkol aldım. Konuşmalar bana ait ama ne ara din konusuna girdiğimizi, o sözleri neden söylediğimi hatırlamıyorum. Alkol ve hastalığın etkisiyle bu noktaya geldim."

"Ben de Müslümanım, Pişmanım"

Normal şartlarda bu tarz düşüncelere sahip olmadığını iddia eden şüpheli, Müslüman olduğunu ve sözlerinden dolayı büyük pişmanlık duyduğunu belirterek serbest bırakılmasını talep etti.

Ancak mahkeme, "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunun oluştuğuna hükmederek tutuklama kararı verdi.

Soruşturma Genişliyor

Güvenlik güçleri, yayına katılan diğer isimlerin ve paylaşılan içeriklerin dijital incelemesine devam ediyor. Savcılığın iddianameyi kısa sürede tamamlaması bekleniyor.

DHA

