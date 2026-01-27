  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Bir ünlü ismin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı

Bir ünlü ismin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı

Bir ünlü ismin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı
Güncelleme:

Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç, idrar ve kan örnekleri alınan oyuncu Çağla Boz'un test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da olduğu 8 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örneği verdi. Alınan örneklerin incelenmesinin ardından 3 şüphelinin 'kokain' testi pozitif çıktı.

3 ŞÜPHELİDE 'KOKAİN' MADDESİ TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, oyuncu Çağla Boz, Koray B. ve Hakan Y.'de 'Kokain' maddesi tespit edildi.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'da dehşete düşüren olay: Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü!
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü!
Esnaf ve ev kadınlarına soruldu! ''Bu pazar seçim olsa'' anketinde dikkat çeken sonuçlar
Esnaf ve ev kadınlarına soruldu! ''Bu pazar seçim olsa'' anketinde dikkat çeken sonuçlar
Oğlunun yanında öldürmüş... Otomobil içinde yasak aşk cinayetini faili kadının ifadesi ortaya çıktı
Oğlunun yanında öldürmüş... Otomobil içinde yasak aşk cinayetini faili kadının ifadesi ortaya çıktı
Ekranların güzel oyuncusunun yıllar içindeki değişimi olay oldu: Güzellik sırrını da açıkladı!
Ekranların güzel oyuncusunun yıllar içindeki değişimi olay oldu: Güzellik sırrını da açıkladı!
Bayhan'ın Survivor adasındaki itirafı olay oldu
Bayhan'ın Survivor adasındaki itirafı olay oldu
Güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli SUV yollara çıkmaya hazırlanıyor!
Güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli SUV yollara çıkmaya hazırlanıyor!
Kamu bankaları kredi musluğunu açtı: 1 milyon TL, 60 ay vade!
Kamu bankaları kredi musluğunu açtı: 1 milyon TL, 60 ay vade!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: 10 saat sürecek!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: 10 saat sürecek!
Etiketler çağla boz kokain uyuşturucu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: 10 saat sürecek! İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintisi: 10 saat sürecek! Ünlü oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı; entübe edildi Ünlü oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı; entübe edildi Ünlü sosyal medya fenomeninden Müge Anlı hakkında olay suçlama Ünlü sosyal medya fenomeninden Müge Anlı hakkında olay suçlama Survivor'un güzelinin adaya dönüşü de değişimi de olay oldu Survivor'un güzelinin adaya dönüşü de değişimi de olay oldu Tam 25 kilo birden veren, 44 yaşında olduğuna 44 şahit gereken oyuncu güzellik sırrını açıkladı Tam 25 kilo birden veren, 44 yaşında olduğuna 44 şahit gereken oyuncu güzellik sırrını açıkladı Ekranların güzel oyuncusunun yıllar içindeki değişimi olay oldu: Güzellik sırrını da açıkladı! Ekranların güzel oyuncusunun yıllar içindeki değişimi olay oldu: Güzellik sırrını da açıkladı! Bankaların konut kredisi faizleri son 29 ayın dibinde... İşte en düşük faizi isteyen banka... Bankaların konut kredisi faizleri son 29 ayın dibinde... İşte en düşük faizi isteyen banka... Gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan hakkındaki iddialar için sessizliğini bozdu Gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan hakkındaki iddialar için sessizliğini bozdu Güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli SUV yollara çıkmaya hazırlanıyor! Güneş enerjisiyle şarj olan elektrikli SUV yollara çıkmaya hazırlanıyor! Eşinden gizlediği rahatsızlığı boşanma sebebi sayıldı Eşinden gizlediği rahatsızlığı boşanma sebebi sayıldı
Yedi çocuk annesi kadın sokak ortasında katledildi! Yedi çocuk annesi kadın sokak ortasında katledildi! Sivasspor-Amedspor maçı sonrası deprem: Hakemler istifa etti Sivasspor-Amedspor maçı sonrası deprem: Hakemler istifa etti Sivas'ta Mardin plakalı araca linç girişimi iddiası! Sivas'ta Mardin plakalı araca linç girişimi iddiası! Kamu bankaları kredi musluğunu açtı: 1 milyon TL, 60 ay vade! Kamu bankaları kredi musluğunu açtı: 1 milyon TL, 60 ay vade! Ankara'da belediye çalışanlarının maaş zamları açıklandı, gören ''keşke ABB'de çalışsaydım'' dedi! Ankara'da belediye çalışanlarının maaş zamları açıklandı, gören ''keşke ABB'de çalışsaydım'' dedi! Bayhan'ın Survivor adasındaki itirafı olay oldu Bayhan'ın Survivor adasındaki itirafı olay oldu Atkıları, bereleri ve eldivenleri hazırlayın! Kar geri geliyor! Atkıları, bereleri ve eldivenleri hazırlayın! Kar geri geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayına ''ne biçim oturuyorsun sen'' müdahalesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayına ''ne biçim oturuyorsun sen'' müdahalesi Oğlunun yanında öldürmüş... Otomobil içinde yasak aşk cinayetini faili kadının ifadesi ortaya çıktı Oğlunun yanında öldürmüş... Otomobil içinde yasak aşk cinayetini faili kadının ifadesi ortaya çıktı Gazeteci Sedef Kabaş bir kez daha Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş bir kez daha Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı