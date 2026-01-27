Bir ünlü ismin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç, idrar ve kan örnekleri alınan oyuncu Çağla Boz'un test sonucu pozitif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da olduğu 8 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örneği verdi. Alınan örneklerin incelenmesinin ardından 3 şüphelinin 'kokain' testi pozitif çıktı.
3 ŞÜPHELİDE 'KOKAİN' MADDESİ TESPİT EDİLDİ
Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde, oyuncu Çağla Boz, Koray B. ve Hakan Y.'de 'Kokain' maddesi tespit edildi.
DHA
