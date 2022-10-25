Bir yıldız daha kaydı! Ünlü aktör hayatını kaybetti
ABD'li aktör ve komedyen Leslie Jordan, 67 yaşında hayatını kaybetti.
Will and Grace ve American Horror Story'deki rolleriyle tanınan Leslie Jordan, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.
67 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun aracının duvara çarptığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun menajeri ise ölüm haberi doğruladı. Oyuncunun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.
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