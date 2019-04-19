Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si şaşırtmaya devam ediyor

Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci, gerçek haliyle görenleri büyülüyor.

Dizide, oldukça alaturka bir karakteri canlandıran Selin Yeninci, gerçek halinde bu görüntüsünden çok uzak...

Reyting rekortmeni dizide hizmetçi Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 İstanbul doğumlu. Oyunculuk mezunu olan Yeninci; ilk dizi deneyimini ise Kaçın Kurası olan genç oyuncu, Avlu ve Yüz Yüze dizilerinde de rol aldı.

Şimdilerde Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oyunculuk kariyerini sürdürüyor.