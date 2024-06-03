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Bir zamanların Afrodit'i Banu Alkan cinselliği bakın neye benzetti

Bir zamanların Afrodit'i Banu Alkan cinselliği bakın neye benzetti
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Yeşilçam'a rol aldığı filmlerle damgasını vuran ve gençliğinde Afrodit olarak anılan ünlü oyuncu Banu Alkan katıldığı bir programda cinsellik ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan, YouTube'da Bana Göre Tv programının konuğu oldu ve Psikolog Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtladı.

Alkan, programda aşk yaşamı, cinsellik, çocuk sahibi olma isteği ve aldatılma tecrübeleri üzerine açıklamalarda bulundu.

Gökhan Çınar'ın Katarsis programına katılan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Banu Alkan, cinsellikle ilgili soruya da cevap verdi.

İşte Banu Alkan'ın açıklamaları:

"Ben çok zekiyim, evet, peki ya zeki Büyük Aşkım nerede! Ne demek istiyorsunuz? İnsanlar, 'İyi ki' dedim, gerçekten Türk milleti çok hoşgörülü. Bu 'büyük aşkım' ne demek? Ama reklamlarda da 'büyük aşkım' diye başlamışlar, her şeyin öncüsüyüz, bu ülkeye çok şey verdim ben. Eğer gerçekten cinselliği seviyorsan, bu dünyanın en güzel şeyidir. Sevgiyle, ruhunla, beyninle ve fiziksel olarak aktif ol. O zaman çok iyi bir şeydir, 'Ateşten Gömlek' derler ya."

Etiketler banu alkan afrodit açıklama neremi neremi cinsellik ateşten gömlek
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