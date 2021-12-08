Biran Damla Yılmaz koronavirüse yakalandı
Yasak Elma dizisinin oyuncusu Biran Damla Yılmaz, koronavirüse yakalandı.
Eda Ece ve Şevval Sam ile başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisinde Kumru karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz koronavirüse yakalandı.
Biran Damla Yılmaz’ın istirahat ettiği öğrenildi.
Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu ve bol bol dinlendiğini açıkladı.
Öte yandan tüm Yasak Elma ekibine de koronavirüs testi yapıldı ancak başka pozitif çıkan olmadı.
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