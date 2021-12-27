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Bircan Bali, Aleyna Tilki’nin annesine ateş püskürdü: Bu nasıl annelik ya?

Bircan Bali, Aleyna Tilki’nin annesine ateş püskürdü: Bu nasıl annelik ya?

Bircan Bali, Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in, kızı ile ilgili son açıklamalarına adeta ateş püskürdü.

Genç popçu Aleyna Tilki kendisinden yaşça çok büyük Haldun Demirhisar ile yakalanınca herkesin dikkatini çekti. Daha önce adı Serenay Sarıkaya ile anılan Haldun Demirhisar'ın Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken Havva Öztel ise bu konuda açıklama yaptı.

Havva Özel kızının Haldun Demirhisar ile 4 yıldır arkadaş olduğunu söyleyince Bircan Bali çileden çıktı. Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali anne Öztel'in bu açıklamasına ateş püskürdü.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den Haldun Demirhisar açıklamasıAleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den Haldun Demirhisar açıklamasıMagazin

"BU NASIL ANNELİK YA?"
Bircan Bali isyan ederek "Bunu söylemeye utanmıyor musunuz? Bunlar nasıl annelik ya? 50 yaşındaki adamla ne paylaşabilir ülkede bu kadar sapkınlık varken... Ne diyeceksin biliyor musun; sen otur bakayım bacaklarını kırarım. Ne demek 50 yaşında arkadaşım var? Kızınız o adamla 2 gecedir basılıyor! Bize şükredin ki siz de ar namus yapıp utanıyorsunuz" dedi.

Etiketler aleyna tilki havva öztel
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