Biri Survivor'da diğeri sosyal medyada... Hikmet Tuğsuz ile Nagihan birbirine girdi

TV8 ekranlarında yayınlanan ve bir ekran klasiği haline gelen Survivor'da Acun Ilıcalı'nın Sarı Takım sürprizi ile Nagihan Karadere Survivor adasına geri dönerken, eski Survivor yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz'un Nagihan Karadere için yaptığı yorum olay oldu...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da Acun Ilıcalı sürpriz bir karara imzasını atarak Kırmızı ve Mavi takımların karşısına Sarı takımı çıkarmıştı.

Nagihan Karadere de eski Survivor yarışmacılarından oluşan Sarı takımda yer alarak Survivor adasına geri dönmüştü.

Daha önce ağlayarak yaptığı açıklamada, "Survivor'ın S'sini duymak istemiyorum. Benim için Survivor tamamen kapandı" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaları Survivor izleyicisinin hala aklındayuken Nagihan'ın Survivor adasına dönmesi eleştirileri de beraberinde getirmişti.

Sosyal medyadaki izleyicilerin eleştirileri devam ederken Nagihan gibi eski bir Survivor yarışmacısı olan, Hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan ve 2025 yılında Survivor All Star yarışmasından sessiz sedasız adayı terk ederek ayrılan Hikmet Tuğsuz'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Halen yaşantısını yurtdışında sürdüren Hikmet Tuğsuz'un Nagihan Karadere için "yalancı" dedi.

Nagihan Karadere'yi yalancılıkla suçlayan Hikmet Tuğsuz, Nagihan'ın yarışmada konuşma yaptığı anları; '"Yalancı... Başarılı olursa iyi hazırlandı, başarısız olursa sakatım'" notuyla yayımladı.