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  3. 26 Aralık 2018 12:49

Biricik Suden kiliseden atıldı

Saint Antuan Kilisesi'nde yapılan Noel ayinine Biricik Suden de katıldı. Biricik Suden ayin sırasında arkadaşlarıyla konuşmaya başlayınca olanlar oldu

Biricik Suden kiliseden atıldı
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İstanbul Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı. Törene, kiliseye ziyaret için giden Türk vatandaşlar da katıldı.

Ziyaretçiler arasında sanatçı Mazhar Alanson'un tasarımcı eşi Biricik Suden de vardı. Sosyetik tasarımcı, ziyaret sırasında 2 arkadaşıyla konuşmaya başladı. Kilise görevlileri ise adeta çıldırdı. Güvenlik, gürültü yapan sosyetik tasarımcı ve 2 arkadaşını kiliseden attı.

'ADAMIN AĞZINDAN KÖPÜKLER ÇIKIYORDU'

Yaşadıklarına gülen Biricik Suden, kapıda çekilen fotoğrafını Instagram hesabından, "Kiliseden kovulanlar" notuyla paylaştı.

Biricik Suden fotoğrafının altına yaptığı yorumla 'Adamın ağzından köpükler çıkıyordu en son' diyerek görevliyi çileden çıkarttıklarını de belirtti.

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