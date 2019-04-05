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  3. 05 Nisan 2019 15:59

''Birisiyle birlikte olduğumda...''

Oscar ödüllü oyuncu Jane Fonda, “Evliliğimin ardından ciddi ilişkilerim oldu ama yapamadım. Birisiyle birlikte olduğumda, kendimden vazgeçiyorum” dedi.

''Birisiyle birlikte olduğumda...''
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Hollywood’un usta oyuncularından Jane Fonda, Vogue dergisine kapak oldu. Geçtiğimiz haftalarda dizinden bir operasyon geçiren ve diz kapağı değiştirilen 81 yaşındaki aktris, iyileştiğini belirterek, “Yenilendi, artık diz çökebiliyorum” şeklinde konuştu. 10 yıllık evliliğin ardından Ted Turner’dan 2001 yılında boşanan Fonda, “Ondan sonra ciddi ilişkilerim oldu ama yapamadım. Şunu anladım ki üstesinden gelemiyorum. Birisiyle birlikte olduğumda, kendimden vazgeçiyorum” dedi. 

Uzun süre boyunca kanserle savaşan oyuncu, “Güneşe tapanlardan olduğum için birçok türüne sahiptim. İzin günlerimde sürekli deri doktoruna gider ve vücudumdan parçalar alırdık. Bu devam eden bir süreç. Bugünlere kadar geldik” açıklamasını yaptı.

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