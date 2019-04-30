Bizim Hikaye oyuncusu Burak Deniz'in yeni dizisi belli oldu

Dizi henüz final yapmadan başrol oyuncusu Burak Deniz'in yeni adresi belli oldu.

Peş peşe birçok teklif alan yakışıklı oyuncu, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın patronu olduğu Tims&B şirketiyle anlaştı.

Burak Deniz, bu sezon 'Söz'ün yanı sıra 'Leke', 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Gülperi' dizilerine imza atan şirketin 'Patron' adlı yeni projesinde başrol oynayacak. Eylül sezonunda Show TV'de ekrana gelecek olan diziyi son olarak 'Söz' dizisini çeken Yağız Alp Akaydın'ın yönetmesi planlanıyor.(Medya Tava)

