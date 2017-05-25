Bollywood Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı iki ülke ilişkilerini artırmak için düğmeye bastı. Bakanlık, Hindistan film endüstrisi Bollywood'u ve dünyanın dört bir yanından film yapımcılarını, Türkiye'ye çekmek için teşvik paketi hazırlıyor. Turizm Bakanlığı'nın, yabancı film yapımcılarını cezbetmek için bir taslak hazırlığında olduğu öğrenildi. TBMM Ulusal Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından da gözden geçirilecek olan taslakla, film yapımcılarının maliyet imtiyazları, altyapı ve lojistik tesis destekleri gibi bir dizi teşvik ile Türkiye'ye çekilmesi hedefleniyor. Tasarının kısa sürede kanun haline gelmesi planlanıyor.

DİZİLER TANITIM YAPTI

Hint kanallarında reyting rekoru kıran Türk dizilerinin Türkiye'ye olan ilgiyi artırmasının da ülkemizin film platosu olma hedefine katkı sağlaması bekleniyor. Öte yandan, iki ülke ikili ticaretinin 6.5 milyar dolar seviyesinden 2020 yılına kadar 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

MİLYON DOLARLIK DÜĞÜN PASTASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hintliler'e düğün daveti de turizmcileri harekete geçirdi. Milyonlarca doların harcandığı Hindistan düğünleri için özellikle Antalyalı turizmciler tanıtım atağına kalktı. 200 bin dolar ile 10 milyon dolar arasında bütçelerle bugüne kadar 12 düğün gerçekleştirilen Antalya'da, bu yıl 10 düğün yapılması hedefleniyor. Hindistan'ın zengin ailelerinin önemli bir bölümünün düğünleri yurt dışında yapılıyor. Türkiye, düğün turizminde Hindistan için çok yeni bir pazar. Antalya ise doğası, tarihi, otel kalitesi ve iklimiyle Hindistanlı ailelerin dikkatini çekiyor. Antalya'da ilk Hint düğünü, 2012'de dünyanın en lüks oteli de seçilen Mardan Palace Hotel'de gerçekleştirilmişti

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