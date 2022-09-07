Bomba iddia: Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanıyor mu?

Nisan ayında evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin boşanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz günlerde verdiği konser sırasında "Küçük Bir Yol" şarkısını söylediği esnada bir anda gözyaşlarına boğulan Hadise hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.

Mart ayında nişanlanan ve Nisan ayında evlenen Hadise ile Dinçerler'in evliliklerinde kriz olduğu ve boşanmak üzere oldukları iddia edildi.

Birlikteliklerinin ilk döneminde sık sık kameralara poz veren ve sosyal medya fotoğraf paylaşan çift bir süredir ayrı ayrı görüntüleniyor.

Yakın zamanda eşiyle görüntülenmeyen Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos'taki yaş gününde de hiçbir paylaşımda bulunmamıştı.

YÜZÜKLERİ ÇIKARDILAR

Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep takmış, ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

Bir süredir eşinin konserine gitmeyen Mehmet Dinçerler önceki gün yeni mekânın açılışında ünlü isimleri ağırladı. Bu özel günde Hadise eşini yalnız bıraktı. Mehmet Dinçerler ise evlendikten sonra ilk kez alyansını takmadan objektiflere yansıdı.

Konu hakkında pek çok farklı yorum gelirken, ünlü çiftten ise henüz bir açıklama gelmedi.