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Bomba iddia: Melisa Döngel rapçi Çakal ile aşk mı yaşıyor?

Bomba iddia: Melisa Döngel rapçi Çakal ile aşk mı yaşıyor?

Günlerdir herkes Melisa Döngel ile rapçi Çakal’ın aşk yaşadığı iddiasını konuşuyor. İşte aşk iddialarının perde arkası.

Melisa Döngel ile rapçi Çakal’ın birlikte olduğu iddiası 1 haftadır magazin gündemi meşgul ediyor.

Melisa Döngel ile Çakal’ın yakınlaşmasını ortaya çıkaran ise birbirlerine yaptıkları yorumlar oldu. Hayranlarının dikkatini çeken bu yorumlar sosyal medyayı salladı ve “Yeni bir aşk mı doğuyor” sorularını akıllara getirdi.

İşte sürpriz yakınlaşmasının perde arkası…

tv100’den Arda Aşkın Aksoy’un haberine göre; Melisa Döngel ile Çakal 2 haftadır flört ediyor. Ünlü oyuncu, Çakal’dan çok hoşlanıyor ve yakın çevresine “Çok cool çocuk, çok hoşlanıyorum” diyor.

Tatlı tatlı flört eden ikili, bakalım ne zaman gün yüzüne çıkacak.

TV100

Etiketler melisa döngel rap rapçi çakal
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