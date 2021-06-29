Bombayı Ezgi Mola patlattı... Cem Yılmaz2ın sürprizi bozuldu
Cem Yılmaz'ın yeni projesi olan dizinin çekimlerinin başladığı Ezgi Mola tarafından paylaşıldı.
Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin çekimleri başladı. Mereakla beklenen dizi Netflix'te yayınlanacak.
Dizide başroller arasında yer alan ünlü oyuncu Ezgi Mola da ilk set gününden kareyi Instagram'dan paylaştı.
8 bölümden oluşan Erşan Kuneri, 2022'nin ilk aylarında Netflix'te yayınlanmaya başlayacak.
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