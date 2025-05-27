Borsa İstanbul'da umduğunu bulamayan Gülben Ergen isyan etti

Borsa İstanbul'da düşüş devam ederken ünlü sanatçı Gülben Ergen'in yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.

Son dönemde Borsa İstanbul'da yaşanan düşüş yatırımcıları canından bezdirdi. Borsaya yatırım yapan ünlü şarkıcı Gülben Ergen de isyanını dile getirdi.

Gülben Ergen X hesabından yaptığı paylaşımda, ''İnsan ülkesinin şirketlerine yatırım yapmasın. Yaparsa bin pişman olsun. Ah etmek için bire bir'' ifadelerine yer verdi.

Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi günü yüzde 1.41 düşüşle 9 bin 213 puandan tamamlarken, Gülben Ergen'in borsa paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.