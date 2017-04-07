Boşanma iddialarını alevlendirdi !

Tuba Büyüküstün ile evli olan Onur Saylak, sabaha karşı Beşiktaş'taki bir otele sabaha karşı girerken yakalanması kafaları karıştırdı. İşte Onur Saylak'ın görüntülendiği anlar...

Tuba Büyüküstün ile boşanacakları yönünde haberler sıcaklığını korurken Onur Saylak'ın sabaha karşı otele girerken görüntülenmesi dedikoduları alevlendirdi.



Tuba Büyüküstün'ün kendisi gibi oyuncu olan eşi Onur Saylak, Harbiye Klein'de düzenlenen İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) partisine katıldı.



Boşanacakları yönünde haberler çıkan ikili her fırsatta bu iddiayı yalanlıyordu.



SORULARA CEVAP VERMEDİ



Onur Saylak, magazin muhabirlerinin sorduğu sorulara yanıt vermemeyi tercih etti.



ONUR SAYLAK OTELDE KALIYOR



Resmi olarak boşanmadıklarını ancak evlerini ayırdıkları öğrenilen çiftten Onur Saylak, mekan çıkışı ikamet ettiği Beşiktaş'taki bir otele sabahın ilerleyen saatlerinde giriş yaptı.



PLAKASI DİKKAT ÇEKTİ



Saylak'ın kullandığı otomobilin plakasının, eşinin baş harfi T olması dikkat çekti.