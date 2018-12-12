Boşanma sonrası Şeyma Subaşı'dan ilginç itiraflar

Televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra ilk röportajını L’officiel dergisi Aralık sayısına veren Şeyma Subaşı, “Biraz fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim evet, hatta ben de kendimi dinginleştirmeye çalışıyorum ama çalışmalar hala devam ediyor” dedi.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra ilk röportajını L’officiel dergisi Aralık sayısına veren Şeyma Subaşı özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu:



“Herkesin hayatında inişlerin ve çıkışların olduğu dönemler olmuştur. Benim bu dönemlerde kendime sürekli hatırlattığım ve telkin ettiğim şey şu olmuştur; her şeyin başı sağlık. Eğer sağlıklıysak üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok. İlerisi için de aynı şeyi söylüyorum. Ailem, çocuğum ve kendim sağlıklı olduğumuz sürece her şey yoluna girecektir. Bu herkes için geçerli; iş hayatında olsun, aşk hayatında olsun herkesin kötü dönemleri olabilir ama önemli olan bu dönemlerde etrafımıza bakıp, nefes aldığımızı hissedip yalnızca bunun için bile şükredebilmektir. Gelecekteki Şeyma'ya söyleyeceğim bir diğer şey ise biraz bencil olması gerektiği olurdu. Hayatta biraz da bencil olmak lazım galiba. Eğer kendiniz mutlu olur ve bu mutluluğa odaklanırsanız etrafınızdaki insanları da mutlu edebilirsiniz. Bu eşiniz, çocuğunuz, sevgiliniz ya da arkadaşınız da olabilir. Çünkü mutluluk yaşandıkça çoğalan bir şey, siz mutluysanız emin olun etrafınızdakiler de mutlu olacaktır” ifadelerini kullandı.



KENDİMİ DİNGİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM



Enerji dolu hayatıyla sosyal medyada fenomen olan Subaşı, sakin yaşamayı sevmediğini belirterek şöyle konuştu: “Biraz fazla enerji patlaması yaşıyor olabilirim evet, hatta ben de kendimi dinginleştirmeye çalışıyorum ama çalışmalar hala devam ediyor!”