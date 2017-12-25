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  3. 25 Aralık 2017 17:58

Botoks yaptıran Emrah'a tepki

Usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, botoks yaptıran Emrah'ı eleştirdi.

Botoks yaptıran Emrah'a tepki
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Usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, botoks yaptıran Emrah’ı eleştirdi. Usta sanatçı, “Bir oyuncunun bunu yapması, kendisini katletmesi anlamına gelir” şeklinde konuştu.

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Erhan Yazıcıoğlu, Etiler’de objektiflere takıldı. ‘Aşk-ı Memduh’ adlı tiyatro oyununda canlandırdığı ABD Başkanı Donald Trump tiplemesiyle adından söz ettiren oyuncu, projeyi bitireceğini söyledi. Tepki gören tiplemenin Türk halkına antipatik geldiğini belirten Yazıcıoğlu, “Peruğu takarken gerilmeye başlıyorum. Fazla uzatmadan ve seyirciyi tüketmeden oyunu kaldıracağım” dedi.

Yazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partide botokslu haliyle görüntülenen Emrah’la ilgili sorulara da yanıt verdi. Bu müdahaleyi çok gereksiz bulduğunu anlatan sanatçı, şöyle konuştu: “Bir oyuncunun bunu yapması kendisini katletmesi anlamına gelir. Aktör, adı üzerinde, gözüyle, mimiğiyle ve jestiyle özgür olmalı. Botoks, özgürlüğünü silip süpürmüş, ben buna karşıyım.”

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