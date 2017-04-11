Brad Pitt'in yeni gözdesi...

Angelina Jolie ile boşanma sürecinde olan Brad Pitt’in Sienna Miller’ı yakın markajına aldığı iddia edildi. İşte kulislerde konuşulan Brad Pitt, Sienna Miller yakınlaşmasının detayları...

Brad Pitt, Angelina Jolie ayrılığından bu yana adını şimdiden çapkın bekar olarak yazdırdı.



En son Amerikalı oyuncu Kate Hudson ile adı anılan Brad Pitt’in şimdi de yapımcılığını üstlendiği Kayıp Şehir Z (The Lost City Z) filminin oyuncusu Sienna Miller ile flörtleştiği iddia edildi.

Kayıp Şehir Z filminin galasına ayrı ayrı gelen çiftin içeride fazlasıyla samimi olduğunu ve Brad Pitt’in etrafındaki insanlara aldırmadan Sienna Miller’ın dikkatini çekmek için her şeyi yaptığı belirtildi.



İki oyuncunun da boşanma aşamasında olması dikkatlerden kaçmazken Sienna Miller ve Brad Pitt Kayıp Şehir Z galasından sonra 25 kişilik bir grupla birlikte yemek yedi.

Restorandaki bir müşterinin açıklamasına göre Brad Pitt’in o akşam uzun süredir olmadığı kadar keyifliydi.

Sienna Miller’a yakın olan kişiler ise, restorana 25 kişiyle birlikte gidildiğini, gece boyunca birçok kişi arasında birçok konuşma gerçekleştiğini, Brad ile Sienna’nın konuşmasının flört olarak algılanmaması gerektiğini söylüyorlar…



İngiliz oyuncu Sienna Miller en son ‘Foxcatcher’ filminin yönetmeni Bennett Miller ile beraberdi.