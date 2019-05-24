Brezilyalı kadın kendisi ile evlenecek

Brezilya’da yayın yapan Estado Minas’ın aktardığına göre, Brezilya’nın doğusundaki Belo Horizonte kentinde bir kadın kendisi ile evlenecek. 38 yaşındaki kadının evlilik töreni sosyal medyada yayınlanacak.

Jussara Dutra Couto isimli kadın “Birçok kadın üzerine bir gelinlik geçirip evlenmek istiyor. Kendi başına düğün de bu imkânı sunuyor. Bir kadının bunun için bir partnere ihtiyacı yok. Kendini sevmek, sevgilerin en içteni” dedi.

Brezilya’da böyle evlilikler resmi olarak geçerli sayılmasa da pazar günü yapılacak düğünde Couto’yu 21 yaşındaki kızı nikah alanına götürecek, töreni ise kadın bir arkadaşı yönetecek



Törende yüzük takmak yerine Couto, bağımsızlığın sembolü olarak kelebek kanatlı bir kadın dövmesi yaptıracak.

Couto, düğünden sonra başka insanlarla ilişkilere açık olacağını da belirtti.