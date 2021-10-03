Britney Spears'ten hayranlarını üzen haber

On yılı aşkın bir süredir vasilik davasıyla gündemden düşmeyen ve bu hafta görülen duruşmada babası James P. Spears'ın vasiliğinden kurtulan ünlü şarkıcı Britney Spears'ten kötü haber geldi.

On yıldan fazla bir süredir babası James P. Spears'ın kararları doğrultusunda hayatını şekillendiren Britney Spears bu sefer hayranlarını üzdü…

Yaşadığı sinir krizi ve fiziksel çöküş ile birlikte vasisi olarak atanan James Spears’tan bu hafta kurtulan 39 yaşındaki Britney Spears sahnelere geri dönmeyeceğini söyledi. ABD’nin ünlü magazin sitesi TMZ’de yer alan haberde Spears’ın artık konser vermeyi düşünmediği belirtildi.

Kaynaklar, Spears’ın konser vermeyi öncelik haline getirmediğini aktardı. Spears’ın ekibinde yer alan ve Temmuz ayında görevini bırakan Larry Rudolph da o dönemde Spears’ın emekliye ayrılma planı yaptığını söylemişti. O dönemde Rudolph, “Britney ile en son 2.5 yıldan uzun bir süre önce konuşmuştuk ve o dönemde bu işi bırakmak istediğini söylemişti” ifadesini kullanmıştı.