Bu bir ilk! Jet Sosyete yeni bölümü evde çekildi

Jet Sosyete’nin ilk kez yayınlanacak olan ve oyuncuların çekimleri kendi evlerinden gerçekleştirdiği “#Evdekal Özel Bölümü” ile izleyicilerle buluşuyor.

JET SOSYETE’Yİ SALGIN DA DURDURAMADI!

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi ‘Jet Sosyete’, daha önce denenmemiş bir yöntemle çekimleri tamamlayıp karantina günleri için özel bir bölümle ekrana geliyor. Yeni bölüm 8 Nisan Çarşamba günü Star TV’de ekrana gelecek.

Sosyal izolasyonun bir çekim tekniğine dönüştürüldüğü bölümde; Gizem İzmir’de annesinin evinde çok sıkılmış ve hayranlarının ilgisinin özlemi içindedir. Evde kalmaktan bunalmış Cengiz, çareyi bahçede yaşamakta bulmuştur. Safiye salgına karşı çamaşır suyundan medet umarken, Ozan ilk kez yalnız ve flörtsüz kalmıştır. Şennur ise kendini sokağa atmak için çeşitli bahaneler bulmaya çalışmaktadır.