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''Bu çürük düzenin değişmesi şart'' dedi sosyal medya karıştı

''Bu çürük düzenin değişmesi şart'' dedi sosyal medya karıştı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, arkeoloji müzesi müdürünün tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınmasına isyan etti.

Aydın merkezli 11 ildeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, aralarında Arkeoloji Müzesi Müdürü ile bazı müze çalışanlarının da olduğu 34 kişinın gözaltına alınmasını; tepkilere neden oldu.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da söz konusu olaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. 

 ''Bu çürük düzenin değişmesi şart'' diyen Özoğuz, ''Ne kadar acı, Ne üzücü Her yanda hırsızlık, yolsuzluk , haksızlık . Kurumların başındakiler dahil hiç sekmiyor. Eskiden de böyleydi, hala böyle. Bu Bozuk, Çürük düzenin değişmesi şarttır. Güven, Liyakat, şeffaflık ve Dürüstlük olmadıkça Memleket tepe taklak gitmeye mahkumdur'' diye yazdı. 

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Etiketler arkeoloji müzesi müdürü gökhan özoğuz gözaltı isyan
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