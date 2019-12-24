Bu da Star Wars cinneti! Sinema salonunda yumruklar konuştu

Geçtiğimiz hafta gösterime giren ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ (Yıldız Savaşları: Skywalker'ın Yükselişi) filmi gişede beklentilerin altında kalsa da serinin hayranları ilgileriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Kanada’nın Vancouver kentinde yaşanan olayda, Scotiabank sinemasında filmi izleyen Joe Bond, telefonunu kontrol ettiği için bir izleyici tarafından yumruklandı. Filmin henüz açılış sahnesinde telefonu çalan Bond, bebek bakıcısının aradığını düşünerek kontrol etmek amacıyla telefonunu cebinden çıkardı.

Bunu gören bir izleyicinin anında ‘kendisini kaybettiğini’ söyleyen Bond, “Bağırıp çağırmaya başladı. Sakinleşmesini söyledim ama sakinleşmedi ve sonra da yüzüme yumruk attı. Pek çok insan bu durumu videoya çekti çünkü bir hayli komikti” dedi.

Diğer izleyiciler tarafından yuhalanan ve salondan çıkartılan adamın bu esnada, “Ben gerçek bir Star Wars hayranıyım. Telefonunu kapat, Lanet olası aklınızı kullanın. Bir pislik telefonunu açsın diye mi kahrolası bir yıl boyunca bekledim?” diye tepki gösterdiği duyuldu.

Sinema salonu filmin meşhur sloganıyla karşılık verdi

Scotiabank sineması ise Yıldız Savaşları'nın meşhur ‘May the force be with you’ (Güç sizinle olsun) sloganına atıf yaparak durumu tiye aldı; “Çok şükür ki güç, Cineplex takımında güçlüdür, onlar ki geride kalan konuklar için filmi geri sardı.”





