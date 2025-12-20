Bu da uyuşturucu testi polemiği: Danla Bilic ile Sinan Akçıl birbirine girdi

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınıp saç ve kan örnekleri verdikten sonra serbest bırakılan Danla Bilic'in "Devletim test istemiş vermez miyiz? Aaa neyse şafakta alınmadık da demeyiz" açıklamasına tepki gösteren Sinan Akçıl 'in ifadeleri de Bilic'in Akcil'e verdiği yanıt da olay oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin evlerine sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alınırken saç ve kan örneklerinin alınmasıyla serbest bırakılan ünlülerden Danla Bilic “Devletim test istemiş vermez miyiz? Aaa neyse şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim canım jandarma gözaltına mı aldılar evlerinde mi ağırladılar anlamadık öyle naziklerdi ki. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum komutanlarım. Test sonuçları gelecek hafta belli olacak.” açıklamasını yaptı.

Ancak Danla Bilic'in bu açıklamasına Sinan Akçıl'dan dikkat çeken bir tepki geldi.

Danla Bilic'e tepki gösteren Sinan Akçıl, "Aaa neyse, şafakta da alınmadık demeyiz' gibi saçma sapan, ciddiyetsiz bir yaklaşım nedir? 'Ben cool'um ve her şey yolunda' paniği ile kurulmuş bir cümle herhalde. Yoksa devletin ciddi işleri ile ilgili espri yapılmaya çalışılmaz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bilic ise bu duruma sessiz kalmadı ve Sinan Akçıl'a tepki gösterdi.

Bilic "Daha fazla asilliğimi koruyamayacağım. Bomboş bir bakış açısıyla, siyasi bir yerden bakıp saçma sapan bir yorum yapan boş isimlere ithafen; yalan bir şey var mı? Tek yalan bir şey var mı? Ben evimden sabahın köründe uyuşturucu soruşturmasında alındın mı? Alındım. Benim evim arandı mı? Arandı" dedi.

Danla Bilic devamında "Teşekkür etmek için kimseden izin almayacağım" dedi.