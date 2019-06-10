Bu kıyafete soruşturma açıldı

Fransa’da geçen ay düzenlenen Cannes Film Festivali'nde kırmızı halı üzerinde yürüyen ve poz veren Vietnamlı oyuncu Ngoc Trinh, elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Görüntülerin arından Vietnam hükümeti, kıyafeti beğenmediklerini ve 29 yaşındaki oyuncuya ceza vereceklerini duyurdu.

Ülkenin Kültür, Spor ve Turizm Bakanı Nguyen Ngoc Thien “Kıyafeti uygun değil, saldırgandı ve kamuoyunda huzursuzluk yarattı. Yetkililere görev verdim ve bu konuyla ilgili soruşturma başlatıldı” dedi.

Bazı Vietnamlı sosyal medya kullanıcıları bakanın açıklamalarına karşı çıkarken kimileri ise destekledi.